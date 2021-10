Britse koningin weet nog steeds niet wie er naar klimaattop komt

De Britse koningin Elizabeth weet tot haar ergernis nog steeds niet welke wereldleiders er straks naar de klimaattop in Glasgow komen. De vorstin mopperde over de top in een gesprek met haar schoondochter Camilla, dat per ongeluk ook door een microfoon in de buurt werd opgevangen. De klimaatconferentie van de Verenigde Naties begint 31 oktober in de grootste stad van Schotland en duurt dertien dagen. Elizabeth gaat er ook naartoe.