Nintendo verliest op beurs Japan na mager debuut nieuwe Switch

Computerspelletjesproducent Nintendo was vrijdag een opvallende verliezer op de beurs in Japan. Beleggers zetten het aandeel 0,5 procent lager na vooralsnog tegenvallende verkopen van de nieuwe Switch-console. De prijzige spelcomputer doet het qua verkopen in Japan veel minder dan zijn voorganger, vermoedelijk ook vanwege problemen met de productie waardoor er minder apparaten beschikbaar zijn. Tegenover het verlies van Nintendo stond een winst van concurrent Sony, die dik 2 procent won.