Een expertgroep van de Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA vindt het verstandig om 65-plussers en andere risicogroepen in de VS een boosterprik van Moderna te geven. De FDA keurde eerder al zo’n extra inenting goed van het Pfizer/BioNTech-vaccin voor dezelfde groep. De tientallen miljoenen mensen die hiervoor in aanmerking komen zijn daardoor volgens onderzoek beter beschermd tegen het coronavirus.