Mensen kunnen besmetting nu zelf doorgeven via CoronaMelder

Mensen die met corona zijn besmet, kunnen via de app CoronaMelder op hun telefoon zelf meteen actie ondernemen om anderen te waarschuwen bij wie ze langere tijd in de buurt zijn geweest. Ze kunnen hun eigen positieve testuitslag van de GGD op de website Coronatest.nl inzien en daarna op de site een speciale code invoeren die in de CoronaMelder-app staat. Tot nu toe was dit een taak van de GGD tijdens het bron- en contactonderzoek.