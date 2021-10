Nederland neemt zeventig bedrijven mee naar de Consumer Electronics Show (CES) die in januari in Las Vegas wordt gehouden. De CES is de grootste techbeurs ter wereld. De deelnemers kunnen zich laten zien aan tussen de 150.000 en 200.000 bezoekers. Afgelopen januari ging het fysieke evenement in Las Vegas niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus. Negentig Nederlandse bedrijven konden zich toen online laten zien.