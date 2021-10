Ziekenhuisbedden eerder vrij door controle patiënten met sensor

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam gaat patiënten met een longontsteking of ingewikkelde urineweginfectie op afstand in de gaten houden met behulp van een sensor. Het apparaatje, een ontwerp van Philips, is zo groot als een lucifersdoosje en wordt op de patiënt geplakt ter hoogte van de onderste linkerrib, schrijft het ziekenhuis op de eigen site. De methode wordt toegepast op mensen die daardoor eerder naar het nabijgelegen zorghotel Aafje kunnen en zo bedden in het ziekenhuis vrijmaken.