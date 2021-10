William: Miljardairs moeten aarde redden, geen ruimterace houden

Prins William heeft in een interview met de BBC flink uitgehaald naar ondernemers en miljardairs als Jeff Bezos, Elon Musk en Richard Branson. Zij moeten zich volgens hem bezighouden met het klimaatprobleem in plaats van met het investeren in reisjes naar de ruimte. „We hebben die knappe koppen nodig voor het repareren van de planeet, niet om een andere planeet uit te kiezen waar we kunnen wonen”, zegt William in het gesprek.