Een bus met vaten en spullen voor de productie van synthetische drugs die de politie op een aantal locaties heeft neergezet, lijkt nauwelijks te zijn opgemerkt door het publiek. De lokbus stond de afgelopen weken onder meer in bosrijk gebied in Ommen, Dalfsen en Staphorst. Het aantal mensen dat de bus zag, verdacht vond en de politie waarschuwde, is op de vingers van twee handen te tellen.