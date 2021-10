Na maanden onderhandelen hebben onderwijsbonden en werkgevers in het voortgezet onderwijs een akkoord bereikt over een nieuwe cao, maakte de Algemene Onderwijsbond (AOb) bekend. Maar om de problemen in het middelbaar onderwijs structureel aan te pakken is volgens de AOb veel meer geld nodig. „Als er geen investeringen komen gaan we actie voeren”, zegt AOb-bestuurder Jelmer Evers.