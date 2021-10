Natuurbeheerders en boswachters zijn geschokt dat er een wolf is doodgeschoten op de Veluwe. De wolf leefde in een gebied van Natuurmonumenten. Die organisatie zegt alles te zullen doen om de provincie te helpen bij het onderzoek naar de dader. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar het voorval, aangezien een wolf een zwaar beschermd dier is. Doden van een wolf is strafbaar.