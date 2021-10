In de haven van Rotterdam hebben politie en douane in de nacht van woensdag op donderdag 712 kilo cocaïne in beslag genomen met een straatwaarde van ruim 53 miljoen euro. Het is de tweede drugsvangst in korte tijd. Woensdag werd 470 kilo cocaïne onderschept. De drugs zijn inmiddels vernietigd, meldt het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam.