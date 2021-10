Anastasia Vasiljeva heeft een jaar lang vrijheidsbeperkingen opgelegd gekregen door een Russische rechter, omdat ze coronaregels had gebroken, Het is volgens haar advocaat nog niet bekend wat die maatregelen precies inhouden. Vasiljeva heeft Kremlincriticus Aleksej Navalni regelmatig behandeld als arts en is zelf ook kritisch op president Vladimir Poetin.