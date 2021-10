De NPV verdiept zich in talloze ethische vraagstukken die spelen in de gezondheidszorg en dat vindt Jeroen van der Laan (35) erg waardevol. ‘Zoals het thema ‘wel of niet reanimeren’, waarmee ik in mijn werk op de Eerste Hart Hulp vaak te maken krijg. De informatie die de NPV biedt, gebruik ik ook tijdens mijn verpleegkundelessen aan het Hoornbeeck College.’