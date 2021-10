Rijkswaterstaat verwacht donderdag nog tot zeker in de middag bezig te zijn met het afhandelen van de aanvaring tussen twee vrachtschepen in de Maas in Limburg. Een deel van de rivier is voorlopig nog voor al het scheepvaartverkeer gestremd. Rijkswaterstaat hoopt dat schepen rond 08.00 uur langs de plek van het incident kunnen varen.