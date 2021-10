Toerismebureaus Aruba en Curaçao zien steeds meer Nederlanders

De toerismebureaus van Aruba en Curaçao zijn positief over het aantal mensen dat de eilanden heeft bezocht in september. Curaçao zat afgelopen maand op 85 procent van het niveau in september 2019, voordat de coronapandemie begon. Op Aruba komt het toerisme ook weer op gang, met 82 procent van het aantal bezoekers ten opzichte van twee jaar geleden. De eilanden benadrukken dat het aantal Nederlandse toeristen opvallend hoog is.