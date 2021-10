De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met winst gesloten, geholpen door mooie plussen voor de chipfondsen ASML, ASMI en Besi en betalingsbedrijf Adyen. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, ging omlaag na publicatie van cijfers over de omzet in het derde kwartaal die niet echt goed vielen bij beleggers op het Damrak.