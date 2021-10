De politie heeft negen verdachten opgepakt voor de handel in en productie van synthetische drugs. Dat gebeurde bij invallen in zestien woningen en loodsen in Limburg, Brabant en België. De politie kwam de negen naar eigen zeggen op het spoor door het kraken van enchrochat, sky en anom servers. Bij de invallen en doorzoekingen waren 170 agenten van de Belgische en Nederlandse politie betrokken.