In Duitsland is stilgestaan bij de afgeronde missie van de Duitse strijdkrachten in Afghanistan. Daar verloren de afgelopen twee decennia 59 Duitse militairen het leven. Minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer zei tijdens de plechtigheid bij het ministerie van Defensie in Berlijn dat het leger niet eerder zo’n lange of gevaarlijke internationale missie heeft uitgevoerd.