De olieprijzen hebben deze week hun hoogste niveau in jaren bereikt, maar toch is de OPEC voorzichtiger in zijn ramingen over de vraag naar de grondstof. Het kartel van olielanden schat de totale behoefte in 2021 lager in dan eerder geraamd. Tegelijkertijd valt het aanbod van niet-leden waarschijnlijk lager uit dan aanvankelijk verwacht, schrijft de OPEC in een nieuw rapport.