Het besluit van geneesmiddelenproducent CureVac om te stoppen met de ontwikkeling van een coronavaccin, heeft geen invloed op het Nederlandse vaccinatiebeleid. Hoewel er 10,7 miljoen doses van het middel waren besteld, was nog niet op de levering daarvan gerekend, zegt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het was namelijk nog niet goedgekeurd voor gebruik in Europa.