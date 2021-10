Universiteit kweekt met succes zwaar bedreigde kleine valeriaan

Onderzoekers van de Wageningse universiteit zijn er in geslaagd om ongeveer honderd nieuwe pollen van de zwaar bedreigde kleine valeriaan te kweken. Deze pollen hebben in de zomer in de kas gebloeid en daarvan is zaad verzameld. Zaad en pollen worden woensdag verspreid in het Wisselse Veen bij Epe in Gelderland. Dat zal helpen om helemaal verdwijnen van de plant te voorkomen, hoopt Geldersch Landschap & Kastelen (GLK), dat het project samen met de Wageningse universiteit startte.