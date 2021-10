Snorfietsende sikh moet tulband vervangen door helm

Een Amsterdammer die het sikh-geloof aanhangt, moet als hij op een snorfiets rijdt een helm dragen. De Raad van State heeft woensdag geoordeeld dat er voor hem geen uitzondering wordt gemaakt. De gemeente Amsterdam had dat eerder ook al bepaald. Volgens het stadsbestuur staat de wet het niet toe om een ontheffing te verlenen van de helmplicht, ook niet vanwege religieuze overtuigingen. De man kreeg in juli vorig jaar ook al ongelijk van de rechtbank in Amsterdam.