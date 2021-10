Het tarief voor toeristenbelasting is dit jaar in Nederland gemiddeld met 6,6 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Per persoon bedraagt de belasting dit jaar gemiddeld 1,93 euro per nacht. In Zeeland steeg de ‘overnachtingstoeslag’ zelfs met 13,1 procent, meldt Bungalowparkoverzicht.nl na jaarlijks onderzoek.