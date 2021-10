Aandacht voor moederbedrijf Thuisbezorgd.nl op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat woensdag de aandacht onder meer uit naar de resultaten van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway. De eigenaar van de Thuisbezorgd.nl zag de ordergroei in het afgelopen kwartaal flink vertragen ten opzichte van het tweede kwartaal. Het bedrijf is sinds de uitbraak van het coronavirus hard gegroeid. Volgens topman Jitse Groen is de groei in het derde kwartaal sterk gebleven, ondanks dat het grootste deel van de wereld terugkeert naar het leven van voor de coronapandemie.