De rechtbank in Amsterdam doet woensdagmiddag uitspraak in de zaak over de doodsbedreigingen aan schrijfster Lale Gül. De officier van justitie houdt de 19-jarige Oguz Ö. uit Noord-Brabant daarvoor verantwoordelijk en heeft twaalf maanden jeugddetentie geëist, waarvan vijf maanden voorwaardelijk.