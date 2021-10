IBM en American Airlines negeren verbod Texas op vaccinatieplicht

Techbedrijf IBM, American Airlines en Southwest Airlines hebben dinsdag (lokale tijd) aangekondigd zich te houden aan de door president Joe Biden ingestelde verplichting om medewerkers in te enten tegen Covid-19. Met die beslissing negeren ze een maandag uitgevaardigd decreet van gouverneur Greg Abbott van Texas. Daarin staat dat geen enkele instantie een vaccinatieplicht kan eisen van haar klanten of personeel. De drie bedrijven behoren tot de grootste werkgevers in de staat.