Ziekenhuis Gelre Zutphen heeft drie medewerkers van de afdeling Verloskunde ontslagen, omdat zij zich zeer onprofessioneel hebben gedragen. Wat er precies is gebeurd wil het ziekenhuis om privacyredenen niet bekendmaken. Vanwege het ontslag van drie medewerkers tegelijk moest de directie besluiten dat vrouwen voorlopig niet meer in het Zutphense ziekenhuis kunnen bevallen, staat dinsdag in een verklaring.