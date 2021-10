Sigrid Kaag over doodsbedreiging: ik was echt ontredderd

D66-leider Sigrid Kaag heeft genoeg van de doodsbedreigingen aan haar adres. Dinsdagmiddag woonde Kaag bij de rechtbank in Den Haag een zitting van de politierechter bij en maakte ze gebruik van haar spreekrecht in een zaak over zo’n persoonlijke bedreiging. De officier van justitie eiste vier maanden celstraf tegen de 43-jarige Erik van Z. De politierechter veroordeelde hem tot vijf maanden celstraf, waarvan twee voorwaardelijk.