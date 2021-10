Binnenkort kunnen de oudste ouderen een boosterprik krijgen van het coronavaccin. Dat heeft demissionair zorgminister Hugo de Jonge bekendgemaakt. Een extra dosis van het vaccin is bedoeld om de bescherming tegen het virus op peil te houden. Wanneer de toediening gaat beginnen en welke groep hiervoor precies in aanmerking komt, weet De Jonge nog niet. Daar zal het kabinet in november een besluit over nemen.