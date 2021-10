Australiër vervolgd wegens vals haaienalarm

Een man is in het zuidoosten van Australië beschuldigd van het „onverantwoord veroorzaken van nodeloze angst” met behulp van een haaienalarm. Volgens de politie heeft de 48-jarige beklaagde een witte haai gevangen en er een zendertje verwijderd dat de regionale autoriteiten ooit aanbrachten om de activiteit van de haai in de gaten te kunnen houden. De man heeft de haai weer vrijgelaten en is met het haaienalarm paniek gaan zaaien langs de kust van de plaats waar hij woont.