Nikkei staakt winstreeks door koersverliezen techbedrijven

De aandelenbeurs in Tokio is dinsdag lager gesloten en staakte daarmee een driedaagse herstelrally. Vooral de Japanse technologiebedrijven stonden onder druk in navolging van de koersverliezen bij Amerikaanse branchegenoten. Beleggers vrezen dat de hogere rentes de toekomstige winsten van de snel groeiende techbedrijven zullen aantasten. Ook werd uitgekeken naar het cijferseizoen, dat deze week in de Verenigde Staten wordt afgetrapt met de resultaten van de grote Amerikaanse banken.