Cycloon teistert kust China en verergert problemen leveringsketen

De tropische storm Kompasu, die de kust in het zuiden van China teistert, zorgt voor verdere problemen in de leveringsketen. Vanwege de storm is het tijdelijk niet mogelijk om containers te laden en te lossen in de haven Yantian in Shenzhen, de technologiehoofdstad van China. Het aantal schepen dat wacht om een van de drukste havens ter wereld binnen te varen is opgelopen tot 67, aldus data van persbureau Bloomberg. Dat is het hoogste aantal sinds eind augustus.