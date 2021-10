Bij een tankstation aan het Flight Forum in Eindhoven hebben vele tientallen, mogelijk een paar honderd automobilisten maandagavond een tijdje goedkoop kunnen tanken. Euro 95 kostte 1,449 euro en een liter diesel 1,109 euro, zo’n 60 cent minder dan bij de meeste tankstations elders in het land. Onduidelijk is of het ging om een prijsstunt of bijvoorbeeld een technische oorzaak.