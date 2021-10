De gemeentelijke schulden van ongeveer 1300 Haagse slachtoffers van de toeslagenaffaire zullen deze week vroegtijdig worden kwijtgescholden, laat de gemeente Den Haag maandagavond weten. In totaal gaat het om ruim 2 miljoen euro van in totaal 3702 schuldvorderingen. Dankzij de kwijtscheldingen hoeven gedupeerden niet te wachten op een wet die dit per 1 januari 2022 moet regelen.