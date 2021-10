Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor de gezondheid waarmee de mensheid wordt geconfronteerd. Extreme weersomstandigheden maken duizenden slachtoffers en verzwakken de gezondheidszorg waar die het meest nodig is, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een rapport. De organisatie wijst op hittegolven, voedseltekorten en bosbranden.