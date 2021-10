Nederlandse Amerikaan onder winnaars Nobelprijs voor Economie

De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar drie onderzoekers: de Nederlandse Amerikaan Guido Imbens (Stanford Graduate School of Business), de Amerikaan David Card (University of California) en de Israëlische Amerikaan Joshua Angrist (Massachusetts Institute of Technology). Dat heeft de Zweedse centrale bank bekendgemaakt. Card kreeg de prijs voor zijn onderzoek naar hoe arbeidsmarkten functioneren, Angrist en Imbens voor hun onderzoek naar de analyse van oorzakelijke verbanden.