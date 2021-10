De politie in het Limburgse Horst is vrijdagavond met man en macht op zoek gegaan naar een meisje dat zei dat ze vast zat op een zolder en misbruikt zou worden. Agenten maakten overuren, zelfs agenten die eigenlijk vrij hadden hielpen mee. Uiteindelijk bleek de melding vals. De 20-jarige vrouw bleek in Utrecht te wonen. Ze kan een flinke rekening tegemoet zien voor de extra inzet van de politie.