Moordzaak advocaat Wiersum nadert climax met vonnis rechtbank

Sinds eind maart 2018 zijn er rond het toch al geruchtmakende liquidatieproces Marengo drie moorden gepleegd die de rechtsstaat op zijn grondvesten hebben doen schudden. Eerste slachtoffer was de broer van Nabil B., de kroongetuige in het proces, vervolgens zijn advocaat Derk Wiersum en tenslotte zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. In de zaak rond de moord op Wiersum heeft het Openbaar Ministerie half juli tegen de twee (ontkennende) verdachten een levenslange gevangenisstraf geëist. Maandag horen zij het vonnis van de rechtbank. Met de maximale strafeis heeft het OM „een duidelijk en glashelder signaal” willen afgeven „dat dit op geen enkele wijze wordt geaccepteerd”.