Nationale Reddingsvloot oefent bij de Zaanse Jagersplas

De jaarlijkse landelijke oefening van de Nationale Reddingsvloot (NRV) vindt zaterdag plaats bij de Jagersplas in Zaandam. Hierbij oefenen de reddingsvloten van de veiligheidsregio’s met grootschalige waterhulpverlening tijdens bijvoorbeeld een overstroming of ander grootschalig waterincident. Bij grote overstromingen wordt de NRV als eerste opgeroepen en ingezet, dat gebeurde bijvoorbeeld bij de overstromingen in Zuid-Limburg afgelopen zomer.