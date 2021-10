Nederland is niet goed voorbereid op onbeheersbare natuurbranden, terwijl de kans op zo’n brand toeneemt. Dat het een keer misgaat is zeker volgens Jelmer Dam, landelijk coördinator natuurbrandbeheersing van het Instituut voor Fysieke Veiligheid in Arnhem. De vraag is alleen wanneer. Dam zegt dat het hoog tijd wordt voor een landelijke regeling voor natuurbranden.