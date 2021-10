Raad: excuses voor rol rechters in toeslagenzaken op zijn plaats

Voor de rol van rechters in de toeslagenaffaire zijn excuses op zijn plaats, vindt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. Hij zei vrijdag dat rechters zich in veel zaken lang lieten leiden door de strenge houding van de Raad van State, wat nadelig was voor gedupeerden in de affaire. „Maar als dat de consequentie had dat mensen in de kou kwamen te staan, dan is het antwoord op de vraag of excuses op zijn plaats zijn: ja.”