Bij de centrale noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel hebben in de nacht van donderdag op vrijdag voor de derde nacht op rij mensen op veldbedden en stoelen geslapen. Of dat er meer waren dan de twee voorgaande nachten kon een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) niet zeggen. In Ter Apel zijn ongeveer 150 veldbedden ter beschikking gesteld.