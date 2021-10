Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis moet worden opgenomen, neemt toe. In de afgelopen zeven dagen registreerde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) 365 nieuwe opnames. Dat is weliswaar gelijk aan het weektotaal op donderdag, maar het is ook het hoogste niveau in meer dan twee weken tijd.