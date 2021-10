De politie kan nog altijd niet meer vertellen over het stoffelijk overschot dat is aangetroffen in een geparkeerde auto op het parkeerterrein bij hotel De Witte Bergen in Eemnes. Donderdagavond laat maakte de politie melding van de vondst van het lichaam. Of sprake is van een misdrijf, kon een politiewoordvoerder vrijdag aan het begin van de middag nog niet vertellen.