Signify en Adyen onderaan in afwachtende AEX

Verlichtingsbedrijf Signify en fintechconcern Adyen behoorden vrijdag tot de grootste dalers op een afwachtend Damrak. Beleggers namen wat winst na het sterke koersherstel een dag eerder en kijken uit naar het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag verschijnt. De werkgelegenheid in de grootste economie ter wereld speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterk banencijfer geeft de Amerikaanse centrale bank meer ruimte om zijn steunprogramma’s voor de economie sneller terug te draaien.