Bij een zeer grote brand in een loods met landbouwvoertuigen en caravans in Loo, bij het Gelderse Duiven, is vrijdagmorgen zeer waarschijnlijk asbest vrijgekomen. Dat meldt de brandweer die met meetploegen de omgeving onderzoekt op schadelijke stoffen. De brandweer rukte met veel materieel uit naar de Loostraat en had het vuur na anderhalf uur onder controle.