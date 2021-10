Industrieconcern VDL is getroffen door een cyberaanval. Een woordvoerder van het bedrijf zei dat de computerkraak de algemene bedrijfsvoering raakt. Op diverse locaties kon niet of maar gedeeltelijk geproduceerd worden. De autofabriek VDL NedCar in het Limburgse Born lag daardoor plat. Volgens de woordvoerder zullen er vrijdag ook nog verstoringen bij de werkzaamheden bij VDL zijn door de cyberaanval.