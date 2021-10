Europese beurzen flink hoger na deal over schuldenplafond VS

De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag flink hoger gesloten, waarmee de koersverliezen van een dag eerder werden weggepoetst. Beleggers reageerden vooral met opluchting op een akkoord tussen de Democraten en Republikeinen in de Senaat over een verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond tot in december. De ruzie over het schuldenplafond in Washington zorgde samen met de inflatievrees eerder deze week voor grote onrust op de financiële markten.