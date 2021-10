Het Constitutioneel Tribunaal in Polen oordeelt dat het eigen Poolse recht zwaarder weegt dan het Europees recht. Dat is een grote tegenslag voor Brussel, omdat het Europees recht wordt gezien als de juridische basis van de Europese Unie. Sommige bepalingen in Europese verdragen druisen in tegen de Poolse grondwet, aldus de rechters.