Een stroomstoring heeft donderdagmiddag het zuidelijke deel van Apeldoorn getroffen. In winkelcentrum De Maas hebben alle winkels de deuren gesloten omdat er geen elektriciteit is. Ook bedrijven op een naburig industrieterrein ondervinden hinder van de storing. Een nog onbekend aantal huishoudens in Apeldoorn-Zuid zit zonder stroom, aldus netbeheerder Liander.